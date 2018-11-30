ЄК схвалила виділення Україні першого траншу в 500 мільйонів євро - Порошенко
Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 мільйонів євро.
Читайте такожМінфін ще цього року планує залучити до $1,5 мільярда кредитів
Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Facebook.
"Щиро вдячний Єврокомісії за позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 мільйонів євро", - заявив він.
Порошенко зазначив, що високо цінує особисту підтримку цього рішення з боку президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і віце-президента Валдіса Домбровскіса.
За його словами, про це була досягнута домовленість під час конгресу Європейської народної партії в Гельсінкі.
"Дуже важливий сигнал незмінної підтримки Євросоюзу за умов останніх викликів з боку російського агресора", - підкреслив Порошенко.