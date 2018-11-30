ЄК схвалила виділення Україні першого траншу в 500 мільйонів євро - Порошенко

За словами президента, це дуже важливий сигнал незмінної підтримки Євросоюзу за умов останніх викликів з боку російського агресора.

Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 мільйонів євро.

Читайте такожМінфін ще цього року планує залучити до $1,5 мільярда кредитів

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Facebook.

"Щиро вдячний Єврокомісії за позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 мільйонів євро", - заявив він.

Порошенко зазначив, що високо цінує особисту підтримку цього рішення з боку президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і віце-президента Валдіса Домбровскіса.

За його словами, про це була досягнута домовленість під час конгресу Європейської народної партії в Гельсінкі.

"Дуже важливий сигнал незмінної підтримки Євросоюзу за умов останніх викликів з боку російського агресора", - підкреслив Порошенко.