Експерт спрогнозував, яким буде курс долара перед Новим роком

Введення воєнного стану далеко не єдиний фактор, який зумовлює просідання курсу, пояснив експерт.

Україна закриє 2018 рік з курсом в 28,9-29,3 грн/$. Сьогоднішні ж коливання курсу гривні до долара, які пов'язують із введенням в Україні воєнного стану, обумовлені виключно психологічними факторами і спробами спекулянтів розгойдати ситуацію.

Про це заявив економіст Максим Праздніков. Він наголосив, що особисто бачив фотографії обмінників, що продають долар по 29,5-29,6 грн/$, передає «Обозреватель».

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"Зрозуміло, що це ситуативно на деякий проміжок часу. Якщо ми в принципі говоримо про зміну курсу, про те, що відбувалося з доларом, то досить давно йшла мова про те, що до кінця року ми очікуємо курс близько 29 гривень за долар. На це впливала ціла низка факторів", – пояснив Праздніков.

За його словами, хоча введення воєнного стану і могло виступити таким собі каталізатором ситуації, але це далеко не єдиний фактор, який зумовлює просідання курсу.

"Можна говорити про те, що в певних межах – 28,9-29,3... це те, з чим ми, швидше за все, рік і закриємо", – підсумував економіст.