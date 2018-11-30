Фігуранти справи про розкрадання $20 мільйонів «Ощадбанку» заявляють про тиск слідства

Нагадаємо, 24 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про затримання 10 осіб у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку".

Кілька підозрюваних у причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту "Ощадного банку" заявляють, що слідство чинило на них психологічний тиск, в тому числі з метою отримання необхідних свідчень щодо інших фігурантів справи.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

Нагадаємо, 24 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про затримання 10 осіб у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку".

Серед затриманих були два діючих і один колишній працівник банку, а також колишні керівники групи «Креатив».

П'ятеро з десяти затриманих - жінки.

Фігурант справи Віталій Пустовіт, вважає, що тиск з боку правоохоронців на нього чинився з метою схиляння його до давання потрібних неправдивих показань.

"Саме затримання я вважаю елементом психологічного тиску з метою схилити мене до якихось дій, щоб я обмовив інших людей. Мене цілеспрямовано позбавили волі, помістили в, умовно кажучи, нелюдські умови і неодноразово натякали мені, що правоохоронці готові поліпшити моє становище в разі, якщо я погоджуся дати необхідні їм свідчення. Хоча я не можу їм нічим допомогти. Я розцінюю це як психологічний тиск ", - сказав він.

Також він вважає непомірною альтернативну арешту заставу, яку суд визначив для нього.

Пустовіт додав, що з тих пір як він вийшов під заставу, з ним жодних слідчих дій не проводили.

Він підкреслив, що дії слідства із самого початку були спрямовані на те, щоб деморалізувати підозрюваних.

Інша підозрювана у справі Тетяна Слюсаренко повідомила, що її затримали незаконно, оскільки в той момент їй не було повідомлено про підозру і вона була свідком у справі.

"Був обшук о 8 ранку. Потім мене затримали. Я тоді перебувала в статусі свідка і вважаю, що оскільки я була не підозрюваною, вони не мали права мене затримувати. Підозру мені вручили ввечері того ж дня в приміщенні НАБУ, тобто вже після затримання . Але все повинно було бути навпаки. Слідство йде більше 2 років. За цей період я була на допиті 1 раз, потім за півтора року мене ніхто не допитував. Говорити про те, що я нібито ховалася від слідства, підстав ніяких немає ", - сказала вона.

За словами Слюсаренко, на неї чинився психологічний тиск і при приміщенні в СІЗО не були забезпечені належні умови утримання.

"Мене помістили в СІЗО, де я перебувала в камері, призначеній для 8 осіб, але нас там було 10. Я спала на підлозі під відкритим вікном. Не було ні подушки, ні ковдри", - зазначила Слюсаренко.

Також вона додала, що сума застави, встановлена ​​їй в якості альтернативи триманню під вартою, непомірна.

"Застава у мене був 30 млн гривень. Завдяки адвокатам заставу знизили до 1,5 млн. Але мені здається, що це занадто велика застава", - додала Слюсаренко.

Вона підкреслила, що після обрання запобіжного заходу з нею не проводилися слідчі дії.

Також вона повідомила, що її майно зараз знаходиться під арештом.

Як повідомляли Українськi Новини, САП вирішила не оскаржувати арешт і заставу для підозрюваних у розкраданні $ 20 млн "Ощадбанку".

Зокрема, двом підозрюваним було обрано альтернативну заставу по 2 млн гривень, одному - 1,5 млн, заступнику голови "Ощадбанку" - 7 млн ​​гривень, синові депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна Максиму - 5 млн гривень.