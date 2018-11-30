Гройсман прокоментував рішення ЄК про виділення Україні півмільярда євро

Прем'єр привітав рішення Єврокомісії.

Позитивне рішення Єврокомісії про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 мільйонів євро є важливим сигналом підтримки і допомоги з боку міжнародних партнерів.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Вітаю рішення Єврокомісії надати Україні 500 мільйонів євро в рамках програми макрофінансової допомоги. Це важливий сигнал підтримки і допомоги Україні в історичний для нас час", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 мільйонів євро.

Європейська рада остаточно затвердила Четверту програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 мільярда євро 26 червня.

Верховна Рада 8 листопада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння та угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання Україною макрофінансової допомоги в сумі до 1 мільярда євро.