Гройсман прокоментував рішення ЄК про виділення Україні півмільярда євро
Позитивне рішення Єврокомісії про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 мільйонів євро є важливим сигналом підтримки і допомоги з боку міжнародних партнерів.
Читайте такожУ МВФ підтвердили намір даті транш Україні
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Вітаю рішення Єврокомісії надати Україні 500 мільйонів євро в рамках програми макрофінансової допомоги. Це важливий сигнал підтримки і допомоги Україні в історичний для нас час", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 мільйонів євро.
Європейська рада остаточно затвердила Четверту програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 мільярда євро 26 червня.
Верховна Рада 8 листопада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння та угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання Україною макрофінансової допомоги в сумі до 1 мільярда євро.