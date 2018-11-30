У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть Україні півмільярда євро

Євросоюз надасть допомогу Україні за ставкою не вище 2% річних. Кошти надійдуть до державного бюджету України.

Європейський Союз надасть макрофінансову допомогу Україні у формі позики за ставкою, яка стане відома при виході Єврокомісії на зовнішній ринок запозичень, але вона не перевищить 2% річних.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, кошти макрофінансової допомоги надійдуть до державного бюджету України.

За інформацією Мінфіну, для отримання цієї допомоги Україна повинна виконувати ті вимоги, які висуває Євросоюз, включаючи реформи в цілій низці секторів економіки та державного управління - від системи управління державними фінансами до реформи енергетичного сектору та податкової системи.

«Європейський Союз допомагає Україні здійснювати реформи, які критично важливі для нашого подальшого розвитку та сталого економічного зростання. Міністерство фінансів вдячне за цю підтримку й сьогоднішнє рішення Європейської комісії. Воно свідчить, що прогрес України очевидний для наших міжнародних партнерів. Наше завдання зробити позитивний ефект від реформ помітним для кожного громадянина України», - прокоментувала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Європейська рада остаточно затвердила Четверту програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 млрд євро 26 червня.

Верховна Рада 8 листопада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння та угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання нашою країною макрофінансової допомоги в сумі до 1 млрд євро.