ДФС підрахувала збитки бюджету від блокування кордону "євробляхерами"

Держбюджет через блокування кордонів "євробляхерами" щодня втрачав близько 45 мільйонів гривень.

Блокування пунктів пропуску Волинської, Закарпатської та Львівської митниць Державної фіскальної служби власниками транспортних засобів на єврономерах призвела до того, що державний бюджет щодня в середньому втрачав близько 45 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Левова частка втрат припала на Львівську митницю – 30 мільйонів гривень. Якщо, наприклад, 20 листопада середньоденні відрахування від цих трьох митниць становили 189 мільйонів гривень, то вже 27 листопада показник становив 145 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні вступили в силу закони про внесення змін до Податкового і Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації, які були прийняті Радою 8 листопада, 23 листопада - підписано президентом.

Згідно з текстом змін до Податкового кодексу передбачено введення базових ставок для автомобілів в залежності від типу двигуна і його обсягу.

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених автомобілів.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з еврономерами.

У зв'язку з прийнятими змінами на західному кордоні України через акції протестувальників та блокування шляхів і пунктів пропуску з'явилися черги.