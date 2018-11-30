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ДФС підрахувала збитки бюджету від блокування кордону "євробляхерами"

15:15, 30 листопада 2018
Фінанси
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Протести "евробляхеров" на кордоні щодня обходилися бюджету в 45 млн грн / фото УНІАН

Блокування пунктів пропуску Волинської, Закарпатської та Львівської митниць Державної фіскальної служби власниками транспортних засобів на єврономерах призвела до того, що державний бюджет щодня в середньому втрачав близько 45 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Левова частка втрат припала на Львівську митницю – 30 мільйонів гривень. Якщо, наприклад, 20 листопада середньоденні відрахування від цих трьох митниць становили 189 мільйонів гривень, то вже 27 листопада показник становив 145 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні вступили в силу закони про внесення змін до Податкового і Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації, які були прийняті Радою 8 листопада, 23 листопада - підписано президентом.

Згідно з текстом змін до Податкового кодексу передбачено введення базових ставок для автомобілів в залежності від типу двигуна і його обсягу.

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених автомобілів.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з еврономерами.

У зв'язку з прийнятими змінами на західному кордоні України через акції протестувальників та блокування шляхів і пунктів пропуску з'явилися черги.

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Теги: #євробляхи в Україні#акція протесту євробляхерів