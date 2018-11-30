Рішення НБУ про відкликання генеральної ліцензії на валютні операції банку "Фінансова ініціатива" нелогічне – Фонд гарантування вкладів

Враховуючи припинення «КБ «Фінансова ініціатива» валютних правовідносин та валютних операцій майже два з половиною роки тому, рішення Нацбанку залишається незрозумілим

В інформації ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» щодо відзиву Національним банком України генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, зокрема, нагадується, що на підставі постанови НБУ від 23.06.2015 № 408 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.06.2015 прийнято рішення № 121 про запровадження з 24.06.2015 тимчасової адміністрації.

З цього дня і по теперішній час у банку «Фінансова ініціатива» припинена можливість проведення розрахунків в іноземній валюті у безготівковій та готівковій формі, проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій, з використанням поточних рахунків клієнтів, відкритих в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», тощо.

Більш того, банком була проведена робота по передачі контрактів зовнішньоекономічної діяльності на валютний контроль до інших банків України, ще до введення тимчасової адміністрації. Отже, з дати введення тимчасової адміністрації та по теперішній час, у банку немає на супроводі контрактів по обслуговуванню зовнішньоекономічної діяльності, що обґрунтовано вищенаведеним та звітністю банку, що регулярно надається в порядку та строки визначені вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

У повідомленні вказується, що 31.07.2018 Національним банком було пред’явлено ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» розпорядження про проведення позапланової виїзної перевірки НБУ з питання дотримання валютного законодавства. Одразу після цього, особам, що входили до складу робочої групи, було забезпечено вільний доступ до приміщень банківської установи, були прийняті запити з перевірки.

З огляду на неплатоспроможність банку та з метою упередження порушень приписів валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб направлено запит до Міністерства юстиції України щодо його позиції з питання наявності повноважень НБУ здійснювати перевірки банків, в яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації. Про запит робоча група Національного банку була невідкладно проінформована в письмовому вигляді. Останніх також було повідомлено, що після отримання відповіді від Міністерства юстиції Фондом гарантування вкладів фізичних осіб буде визначено порядок дій та повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з виконання розпорядження НБУ про проведення перевірки.

У наданій інформації окремо звертається увага, що за наслідками проведеного обшуку 07.04.2017 в приміщенні ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», правоохоронними органами було вилучено серверне обладнання операційних систем банку, включаючи резервні системи. Обладнання було повернуто правоохоронними органами у непрацездатному стані та згідно експертного висновку подальше його використання в роботі банку стало неможливим, про що Національний банк повідомлявся неодноразово, з наданням підтверджуючих документів.

У ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» нагадують, що за ініціативи керівника робочої групи НБУ перевірка призупинялась та була завершена. З огляду на вищевикладене, наголошують у банку, залишається незрозумілим, чому саме зараз у Національного банку України виникає рішення про відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Нагадаємо, згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України від 29.11.2018, ним відкликано у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій з огляду на факти порушення цим банком валютного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.