НБУ спростив документообіг для банків

Регулятор дозволив зберігати документи тимчасового терміну зберігання лише в електронному вигляді.

Національний банк України спростив документообіг для банків, дозволивши зберігати всі документи тимчасового терміну зберігання лише в електронному вигляді.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №130, яка набирає чинності з 1 січня 2019 року, яким регулятор відновив Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків України.

Відзначається, що регулятор спростив і самі правила, скоротивши кількість розділів до 13 з 19, завдяки систематизації й уніфікації статей, усуненню дублювання і неактуальних видів документів.

За оцінками регулятора, застосування нових Правил сприятиме зниженню витрат на формування та зберігання документів у Національному банку та банках.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у жовтні 2017 року замінив систему обміну електронними повідомленнями з комерційними банками NBUMail на FossDocMail - нове покоління корпоративної електронної пошти, що поєднує в собі функції електронної пошти та окремих модулів електронного документообігу.

Розробник програми - компанія «Фосс-он-лайн» - працює на ринку інформаційних технологій України більше 15 років. Продукти компанії, зокрема, застосовуються в «Ощадбанку», «Промінвестбанку», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банку Аваль», «Укрсоцбанку».