Платіжний баланс України пішов у мільйонний мінус проти мільярдного плюса роком раніше

Платіжний баланс України за 10 місяців зведений з дефіцитом 254 млн дол.

Платіжний баланс України за січень-жовтень 2018 року зведено з дефіцитом 254 млн дол. проти 2,074 млрд дол. профіциту за аналогічний період 2017 року.

Читайте такожБанківський сектор України вперше за п'ять років може вийти в плюс

Як повідомляється на сайті НБУ, в жовтні платіжний баланс зведений з профіцитом 164 млн дол., або практично на рівні профіциту в жовтні минулого року (155 млн дол.).

Від'ємне сальдо поточного рахунку становило 863 млн дол. у жовтні і 4,567 млрд. дол. - з початку року.

Приплив за фінансовим рахунком становив 1,028 млрд дол. у жовтні і 4,278 млрд дол. – з початку року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становив 2,566 млрд дол., що вдвічі більше профіциту за 2016 рік, при цьому баланс був зведений з профіцитом третій рік поспіль.