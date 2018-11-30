Україна наторгувала зі світом на мінус $10 мільярдів

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 42%.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-жовтень 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 10,033 млрд дол., що в 1,5 раза вище дефіциту за аналогічний період 2017 року в розмірі 6,730 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за вказаний період зріс на 42% - до 10,694 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився на 25% - до 561 млн дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2017 році в 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.