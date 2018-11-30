В Україні продовжили ліквідацію трьох банків

У даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію банків «Національні інвестиції», «Золоті ворота» і «Велес» на 1 рік.

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку «Національні інвестиції» продовжується до 2 грудня, банку «Золоті ворота» - до 4 грудня, банку «Велес» - до 10 грудня 2019 року включно.

Довідка УНІАН. Протягом 2014-2017 років 96 банків в Україні втратили платоспроможність. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, переданих в управління Фонду гарантування в цей період, становила майже 90 млрд грн. В даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.