США, Канада та Мексика підписали нову торговельну угоду

Новий документ називається USMCA — абревіатура назв трьох країн. Дональд Трамп назвав угоду історичною, а переговори, що передували її підписанню, справжньою битвою.

Президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на полях саміту «великої двадцятки» в Аргентині підписали нову торговельну угоду. Про це повідомляє Bloomberg.

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Тристоронній договір замінить Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), який було підписано в 1992 році. Укладена угода на нових умовах, переговори про яку тривали більше року, визначить параметри одного з найбільших міждержавних торговельних блоків.

На церемонії підписання крім лідерів трьох держав були присутні представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер, голова МЗС Канади Христя Фріланд, а також голова Мінекономіки Мексики Ільдефонсо Гуахардо, передає РБК.

Ініціатором переукладення угоди був американський лідер. На його думку, NAFTA призвела до втрати робочих місць у США. Перегляд угоди був однією з передвиборних обіцянок Трампа. Коментуючи підписання документа, він зазначив: «Це була битва». За його словами, угода назавжди змінить торговельний ландшафт.

На думку Трюдо, нові домовленості усувають невизначеність, яка зараз нависла над північноамериканським регіоном.

Сторони домовилися переукласти договір на початку жовтня. Новий документ поки ще не набуває законної чинності, його мають ратифікувати парламенти трьох країн.