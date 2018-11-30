Долар і євро подешевшають у перший робочий день зими
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте такожУ Нацбанку розповіли, чому лихоманить гривню
100 USD США – 2822.2764 (30 листопада – 2839.0932 )
100 EUR – 3205.8238 (30 листопада – 3232.8754)
У п'ятницю, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,17/28,20 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 13 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,99/32,02 грн/євро.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,2311 грн/дол.