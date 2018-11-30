Порошенко повідомив, коли Україна отримає півмільярда євро від Євросоюзу

За словами президента, наша країна отримає перший транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро протягом декількох днів.

Україна протягом найближчих кількох днів отримає перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу в розмірі 500 млн євро.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Хмельницької області.

«Протягом короткого часу - кількох днів - макрофінансова допомога в розмірі 500 млн євро надійде в Україну», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 млн євро.

Європейська рада остаточно затвердила Четверту програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 млрд євро 26 червня.

Верховна Рада 8 листопада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання нашою країною макрофінансової допомоги в сумі до 1 млрд євро.