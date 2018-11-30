Мінімальна зарплата в Україні повинна бути понад 5 тисяч гривень - Порошенко

Голова держави зазначив, що в жовтні 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 24% порівняно з жовтнем 2017 року.

Президент України Петро Порошенко вважає, що мінімальна зарплата в Україні повинна бути понад 5 тис. грн.

Читайте такожБорги із зарплати в Україні сягають майже 3 мільярдів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він сказав під час зустрічі зі студентами Хмельницького національного університету.

"Моя позиція чітка - необхідно забезпечити зростання мінімальної заробітної плати. У 2017 році держава підняло мінімалку в два рази. У 2019 році вона зросте до 4173 грн. І цього недостатньо. Адже мінімальна зарплата повинна бути понад 5 тис. грн", - заявив президент.

Порошенко зазначив, що в жовтні 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 24% порівняно з жовтнем 2017 року. Середня зарплата в Києві становить майже 14 тис. грн, у Донецькій - 10 тис. грн, Дніпропетровській - 9,4 тис. грн., Хмельницькій області - майже 8 тис. грн.

"Щоб ніхто нікуди не виїжджав (з України - УНІАН), середня зарплата має бути 600-700 доларів в місяць. Для цього треба покращувати інвестиційний клімат. У 2012-2013 роках наша держава перебувала на 153-му місці за інвестиційною привабливістю в світі. Тепер - на 71-му місці", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2018 року збільшилася порівняно з жовтнем минулого року на 24,9% - до 9218 грн.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.

Водночас, Національний банк очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% до 2019 року і на 10% у 2020 році відповідно, або на 7% і 5% у реальному вираженні.