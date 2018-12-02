Середня зарплата в Україні в жовтні на чверть перевищила показник жовтня минулого року
17:04, 02 грудня 2018Фінанси
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Прем’єр-міністр Гройсман також заявляє про стабільне зростання економіки України.
Ілюстрація \ REUTERS
Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2018 на чверть вища, ніж в жовтні 2017 і наразі склала понад 9,2 тис. грн.
Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав у "Твіттері".
«Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2018 зросла до 9218 грн. Це на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017», - зазначив він.
Гройсман додав, що економіка України стабільно зростає 11 кварталів поспіль.
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