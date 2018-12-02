этот материал доступен на русском

Середня зарплата в Україні в жовтні на чверть перевищила показник жовтня минулого року

17:04, 02 грудня 2018
Фінанси
615 0
Ілюстрація \ REUTERS

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав у "Твіттері".

«Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2018 зросла до 9218 грн. Це на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017», - зазначив він.

Гройсман додав, що економіка України стабільно зростає 11 кварталів поспіль.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #зарплата#Володимир Гройсман