Середня зарплата в Україні в жовтні на чверть перевищила показник жовтня минулого року

Прем’єр-міністр Гройсман також заявляє про стабільне зростання економіки України.

Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2018 на чверть вища, ніж в жовтні 2017 і наразі склала понад 9,2 тис. грн.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав у "Твіттері".

«Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2018 зросла до 9218 грн. Це на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017», - зазначив він.

Гройсман додав, що економіка України стабільно зростає 11 кварталів поспіль.