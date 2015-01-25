Якщо Росію відключать від SWIFT, то на її економіку чекає колапс - Клімкін

Про це в ефірі програми ТСН.Тиждень повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я провів один день в Давосі, зустрічаючись з багатьма очільниками після зустрічі в Берліні. Навіть там вже розраховують на те, що Росія за підсумками цього року може мати 6-8% падіння ВВП. Якщо буде застосовано відключення SWIFT, то на російську економіку очікує колапс", - сказав Клімкін.

Нещодавно Європарламент у своїй офіційно схваленій резолюції закликав ЄС розглянути можливість виключення Росії з цивільного ядерного співробітництва та системи SWIFT.

Окрім того, за словами Клімкіна, в ЄС обговорюють розширення списку осіб, яким буде заборонено в'їзд до країн ЄС, а також заморожено активи у європейських банках.

Також можливе розширення списку російських компаній, щодо яких будуть запроваджені санкції.

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Глава МЗС нагадав, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні чітко сказала, що на Росію очікує погіршення відносин з Євросоюзом.

"Вже ніхто не говорить не те що про відміну санкцій, а про можливе посилення санкцій, а також про допомогу Україні", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, Могеріні скликає позачергову Раду закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні.