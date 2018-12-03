Українська казна наповнилася до 17 мільярдів гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства в листопаді збільшився на 17,5%. У порівнянні з показником на початок року, залишок зріс майже в 3,4 рази.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2018 року становив 17,205 млрд грн, що на 17,5% більше за показник місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок майже в 3,4 раза вищий за показник на початок цього року, але при цьому в 3,1 раза нижчий за показник на 1 грудня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 раза нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.