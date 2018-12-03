НБУ оштрафував «Укрсоцбанк» на 30 мільйонів гривень

"Укрсоцбанк" оштрафували за видачу понад 1 млрд грн готівки без належної перевірки операцій клієнтів.

Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в листопаді цього року оштрафував "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів з рахунків клієнтів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, також регулятор направив "Укрсоцбанку" письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних осіб, їх близьких або пов'язаних з ними осіб; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; за порушення порядку зупинення фінансових операцій; за невиконання обов'язку відмовити у проведенні фінансових операцій; за порушення порядку реєстрації фінансових операцій, а також за порушення порядку подання спеціально уповноваженому органу інформації.

Також на сайті регулятора повідомляється, що, крім «Укрсоцбанку», Нацбанк оштрафував "Місто Банк" на 4,23 млн грн за те, що останній супроводжував операції, згідно з якими протягом короткого терміну клієнти банку регулярно знімали зі своїх рахунків суми, які у десятки разів перевищували суми заявлених ними доходів, а також - операції переказу з рахунку клієнта на користь юридичних осіб з ознаками фіктивності коштів з купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують в кримінальному провадженні як емітенти «сміттєвих» цінних паперів, вартість яких "штучно" завищена в десятки разів.

Також "Місто Банк"" отримав письмове попередження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Повідомляється, що в листопаді також "Райффайзен Банк Аваль" отримав від НБУ письмове попередження за невиконання обов'язку проводити первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками яких є національні громадські діячі, їх близькі особи або пов'язані з ними особи.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу у січні-червні 2018 року застосував штрафні санкції до десяти банків.

У січні 2016 року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.