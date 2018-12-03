Нацбанк: воєнний стан не впливає на банківську систему України

Регулятор, як і раніше, не спостерігає відпливу коштів клієнтів із банківської системи країни.

Введення воєнного стану в ряді областей України на вплинуло на роботу банківської системи країни, яка продовжує стабільно працювати, як і раніше.

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Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час брифінгу.

«На сьогодні загалом стан стабільний. Запровадження воєнного стану не вплинуло на роботу банківської системи», - сказала вона, відповідаючи на запитання про стан сектору через тиждень після інциденту між російськими та українськими суднами в Азовському морі та запровадження воєнного стану в низці областей України, що послідувало за цим.

За словами Рожкової, регулятор, як і раніше, не бачить відпливу коштів клієнтів із банківської системи. «Обсяг строкових депозитів по банківській системі взагалі не змінився. Є коливання залишків за поточними рахунками, але для них характерні такі коливання, й вони не пов'язані із запровадженням воєнного стану», - додала вона.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.