Україна входить до трійки світових лідерів за частотою банківських криз - НБУ

Протягом останніх 20 років такі кризи відбулися тричі.

Україна входить до трійки країн, які лідирують у світі за частотою системних банківських криз, і прямі втрати економіки нашої країни від останнього кризи 2014-2016 років становили майже 40% ВВП.

Читайте такожНацбанк: воєнний стан не впливає на банківську систему України

Про це йдеться в матеріалах Національного банку України до презентації нової стратегії регулятора щодо макропруденційної політики для запобігання системних криз.

Як пояснив голова НБУ Яків Смолій під час презентації стратегії, вона націлена на попередження накопичення і реалізації системних кризових ризиків у фінансовому секторі, а також на підвищення його стійкості до кризових явищ.

«Реалізація Національним банком макропруденційної політики сприятиме не тільки стійкості фінансової системи, але й посиленню довіри до банків, підтримці подальшої макроекономічної стабільності. У довгостроковій перспективі вона дозволить забезпечити стабільне економічне зростання, стійкіше до негативних шоків і криз», - зазначив голова НБУ.