Держпраці почала штрафувати компанії за оформлення співробітників як ФОП

У 2019 Держпраці має намір провести майже 17 тисяч перевірок роботодавців.

Державна служба України з питань праці почала штрафувати компанії за оформлення співробітників як фізичних осіб-підприємців (ФОП), які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

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Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній і судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів OpenDataBot.

«Держпраці штрафує підприємства за ФОП-співробітників. Якщо договір з ними укладено правильно, в суді компанії захищаються, якщо ж ні – сплачують штраф», - зазначається у звіті.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що співробітники сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній знайшли в єдиному судовому реєстрі кілька справ, в яких компанії хотіли в судовому порядку оскаржити штрафи Держпраці за укладення цивільно-правових договорів, що мають ознаки трудових договорів.

«В одному з випадків компанія підписала цивільно-правові угоди з працівниками. Держпраці виявила це і наклала штраф. Компанія подала скаргу до суду, але Держпраці вдалося довести, що в угодах містяться маркери трудового договору. Штраф не був скасований. В іншому випадку ситуація була аналогічна, проте цивільно-правові угоди були підписані коректно. У підсумку штраф був оскаржений», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про рішення Черкаського окружного адміністративного суду, в якому зазначено, що Держпраці довела, що договір був більше схожий на трудовий, і компанія сплатила 111,7 тис. грн штрафу. Згідно з рішенням суду, головним аргументом було те, що оплата працівників була погодинною, що суперечить змісту цивільно-правових відносин, оскільки позбавляє можливості встановлення розміру винагороди від обсягу виконаної роботи, пов'язуючи таку винагороду до кількості відпрацьованого працівником часу.

В іншому судовому рішенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду сказано, що Держпраці наклала штраф на компанію в розмірі 3,57 млн грн, проте компанія змогла довести, що укладала саме цивільно-правові угоди, і штраф було скасовано в судовому порядку.

За даними OpenDataBot, в 2019 році Держпраці має намір провести майже 17 тисяч перевірок роботодавців.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 січня 2018 року в Україні було зареєстровано 1 763 445 фізичних осіб-підприємців.

За даними Державної фіскальної служби України, протягом 2017 року кількість фізичних осіб, які зареєструвалися підприємцями і почали свою діяльність, становила 264 тис. осіб. За даними ДФС, торік закрилося 129 тисяч працюючих фізичних осіб-підприємців.