Нацбанк оцінив можливі втрати від блокування Керченської протоки

НБУ не очікує суттєвих втрат виручки українськими експортерами у результаті блокади протоки.

Національний банк України не очікує суттєвих втрат виручки українськими експортерами у результаті блокування росіянами Керченської протоки, що використовується для транспортування продукції металургії.

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Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, мова йде про транспортування 30% експорту металургів, або близько 230 млн дол. експорту в місяць в грошовому вираженні, однак таких втрат не буде, враховуючи традиційні проблеми з транспортуванням морем в зимовий період і заяву «Укрзалізниці» про можливу переорієнтацію цих транспортних потоків.

«Якщо говорити про ситуацію цього місяця, то вплив в місяць десь в масштабах десятків мільйонів доларів», - сказав він.