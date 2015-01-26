Результати виборів у Греції посилять економічну нестабільність у Європі - Кемерон

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що результати виборів в Греції посилять економічну нестабільність в Європі. Про це британський політик, як передає «Газета.Ru», написав у своєму твіттері.

Кемерон підкреслив, що уряду необхідно дотримуватися плану, щоб забезпечити безпеку у Великій Британії.

Читайте такожУ Британії хочуть провести референдум про вихід з ЄС«Вибори в Греції посилять економічну нестабільність в Європі. Саме тому нам треба дотримуватися плану по забезпеченню безпеки вдома», - підкреслив Кемерон.

У Греції дві партії Syriza і «Незалежні греки» зможуть сформувати уряд більшості. Партія Syriza, що перемагає, оголосила, що вибір народу поклав кінець трійці кредиторів.