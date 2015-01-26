Росія вперше відмовила Придністров'ю у фінансовій допомозі

Росія вперше відмовила невизнаній республіці Придністров'я у фінансовій допомозі, яку в Москві просив лідер регіону Євген Шевчук.

Про це «Независимой газете» повідомило джерело у Верховній раді Придністров'я. Тирасполь розраховував на отримання 100 млн дол., щоб здійснити виплату пенсій та інших соціальних зобов'язань. На думку директора молдавського Центру стратегічних досліджень і політичного консалтингу Анатола Царану, це продиктовано зміною ставлення Кремля до невизнаної республіки, якою можуть поступитися в обмін на визнання Криму російським.

У Придністров'ї немає грошей і нічим платити зарплати та пенсії, тому в Москву приїжджала делегація невизнаної республіки просити 100 млн дол., якими придністровська влада розраховувала закрити дірки в соціальній та економічній сферах. Джерело «НГ» в Верховній раді Придністров'я розповіло, що на прохання придністровців в уряді РФ відповіли відмовою. За словами джерела, «в Москві висловили невдоволення щодо чартерних рейсів, якими літає президент Придністров'я Євген Шевчук, і послалися на економічні труднощі в самій Росії».

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Царану зауважив, що «Москва, судячи з усього, змінює погляди на Придністров'я, яке раніше називалося форпостом на шляху на Балкани, а тепер став таким Крим». «Росія сьогодні в складному становищі у зв'язку з Кримом, ситуацією на сході України, а також економічною кризою в самій РФ. Невизнане Придністров'я стає для Москви непосильною ношею.

Тим більше, що економіка Придністров'я в критичному стані - там стоять або функціонують з неповним навантаженням ряд підприємств, які до того ж працюють на дешевих або безкоштовних російських енергоресурсах. За газ Тирасполь винен РФ 5 млрд дол. Електроенергія надходить на місцеві заводи з Молдавської ГРЕС, у якої - російський власник. Крім того, ще не забуті гучні скандали, пов'язані з російськими грошима і сім'єю колишнього лідера Придністров'я Ігоря Смирнова, що дозволяє населенню припускати, що і нині справи йдуть не краще», - сказав Царану.

Експерт зазначив, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські інвестори почали йти з Придністров'я, що говорить про зниження рентабельності підприємств, а також про зміну позиції Москви щодо проросійського регіону.