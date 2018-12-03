НБУ спростив екстрену підтримку ліквідності банків

Рішення прийнято для забезпечення фінансової стабільності.

Національний банк України спростив доступ банків до екстреної підтримки ліквідності, впровадивши спрощену процедуру укладення генерального договору для зниження тимчасових і фінансових витрат банків.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №128, рішення прийнято для забезпечення фінансової стабільності.

Зокрема, регулятор скасував вимогу про надання банком фінансової моделі розвитку, відстрочив вимогу про надання звіту щодо оцінки нерухомого майна до моменту виникнення потреби в кредиті, а також скасував вимогу про надання звіту про оцінку вартості майнових прав за кредитами юридичних осіб на етапі укладення генерального договору.

Крім того, Нацбанк продовжив термін дії звіту про оцінку майна з 3 до 6 місяців до дня подання і скоротив час перевірки відповідності суб'єктів оціночної діяльності встановленим критеріям.

Повідомляється, що оновлена процедура визначає ознаки неприйнятність нерухомого майна для передачі в заставу Національному банку.

Також Нацбанк встановив критерії відповідності для страхових компаній, які страхують майно, яке перебуває у заставі за кредитами НБУ.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 листопада 2018 року склав 62,555 мільярда гривень, що на 1% вище показника на 1 жовтня.