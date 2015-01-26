Євро впав до мінімуму 2003 року через результати виборів у Греції

Євро щодо більшості світових валют в ході торгів значно дешевшає, пише «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, щодо долара США євро досяг мінімуму за останні 11 років - з 2003 року - через новину про перемогу СІРІЗА на парламентських виборах у Греції.

Євро сьогодні вранці торгувався на рівні $1,1194. Протягом сесії єдина європейська валюта опускалася до мінімуму з вересня 2003 року - $1,1184.

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Раніше відповідальний за економічну політику партії СІРІЗА Янніс Міліос заявив, що програма, узгоджена з Єврогрупою нинішнім главою міністерства фінансів Греції Гікасом Хардувелісом як представником прем'єр-міністра Антоніса Самараса, відтепер не діє.