Україні треба застосовувати нові способи залучення кредитів – прем'єр

За словами Гройсмана, це забезпечить стабільність та економічне зростання, а також зменшить навантаження на обслуговування вже існуючого боргу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що необхідно використовувати нові інструменти для залучення дешевших кредитів для України.

Читайте такожСвітовий банк у грудні розгляне виділення Україні $750 мільйонів гарантії

Про це він заявив під час форуму "Партнерство заради розвитку", в якому також беруть участь представники ключових організацій і урядів країн-партнерів України.

"Я б запропонував нам з вами опрацювати нові можливості, нові фінансові інструменти стратегічної підтримки України, які дозволили б нам досягти конкретних цілей. З одного боку – забезпечити стабільність та економічне зростання, з іншого боку – зменшити навантаження на обслуговування боргу", - сказав він.

"Я говорив про нові інструменти, які ми могли б з вашими країнами та інституціями (використовувати - УНІАН)... щодо можливого більш дешевого запозичення ресурсів для України такий важливий історичний період, що дозволить нам бути успішнішими", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Україна випустила дві серії єврооблігацій на загальну суму 2 мільярди доларів. Ставка прибутковості п'ятирічних облігацій на 750 мільйонів доларів становила 8,994% річних, десятирічних на 1,250 мільярда доларів - 9,750% річних.