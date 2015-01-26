Переговори з МВФ за новою програмою завершать до 30 січня - Яресько

Переговори української влади з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми розширеного фінансування будуть завершені до 30 січня, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

«У четвер ми з МВФ офіційно домовилися про розширення фінансування у рамках нової програми EFF. У п'ятницю делегація почала переговори у Києві. Ми завершимо до 30 січня. Ми повинні знайти компроміс», - написала Яресько на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Що стосується виплати зовнішнього боргу, то, за словами міністра, спочатку будуть проведені консультації з кредиторами. «Наразі рано говорити. Українська влада хоче прислухатися до кредиторів для того, щоб зрозуміти їх точку зору. Ми говоримо не про переговори, але про консультації», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у ході Світового економічного форуму в Давосі міністр фінансів Наталія Яресько висловила упевненість, що Україна своєчасно одержить міжнародну фінансову допомогу в необхідних обсягах ємах, що дозволить країні уникнути негативних сценаріїв.

Український уряд для встановлення довгострокового партнерства з Міжнародним валютним фондом запросив розширене фінансування Extended Fund Facility (EFF), щоб забезпечити довгострокову підтримку України протягом наступних чотирьох років.

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За словами Яресько, складовою загального плану є консультації з власниками українського суверенного боргу для поліпшення середньострокової фінансової стабільності. Тільки-но будуть досягнуті домовленості з МВФ, українська влада представить кроки подальших консультацій зі своїми кредиторами.

У 2014 році Україна одержала 9 млрд дол. фінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх зобов'язань. У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних до сплати, становитиме близько 11 млрд дол.