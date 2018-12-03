НБУ підрахував, на скільки гривня знецінилася щодо долара

Гривня в листопаді девальвувала до долара на 0,8%.

Національна валюта України в листопаді девальвувала до долара США на 23 копійки, або на 0,8%, - до 28,3909 гривні/долар з 28,1644 гривні/долар за офіційним курсом.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, протягом більшої частини місяця ситуація на валютному ринку залишалася сприятливою, і пропозиція валюти від клієнтів банків переважала над попитом на неї.

Зазначається, що цьому сприяло покращення настроїв ринку, враховуючи наближення перспективи отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Разом з тим наприкінці листопада ескалація конфлікту з Росією у Азовському морі та введення воєнного стану в окремих областях України зумовили короткостроковий зростання ажіотажного попиту на готівковому ринку і збільшення турбулентності на міжбанківському валютному ринку.

Нацбанк зазначив, що для зниження інтенсивності коливань обмінного курсу зберігав свою присутність на валютному ринку, проводячи як купівлю, так і продаж валюти.

За підсумками місяця Нацбанк купив на 233 мільйонів доларів більше валюти, ніж продав, а з початку року – на 1 мільярд доларів.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України за жовтень зміцнилася до долара США за офіційним обмінним курсом на 0,5%.

В Україні з 28 листопада діє військовий стан терміном на 30 днів у 10 областях країни, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

На тлі новин про введення військового положення національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку 26 листопада на 15 копійок, 27 листопада – на 23 копійки, 28 листопада – на 18 копійок. У четвер, 29 листопада, ситуація на міжбанку стабілізувалася, а в п'ятницю гривня зміцнилася на 13 копійок.

За інформацією дилерів комерційних банків, поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України становлять 28,16/28,18 гривні/долар.