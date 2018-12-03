Бюджет України пішов у мінус на 16 мільярдів

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету в січні-листопаді зросли на 16%.

Державний бюджет України в січні-листопаді 2018 року отримав 843,133 мільярда гривень доходів, що на 16,217 мільярда гривень, або на 1,9%, що нижче планового показника на цей період.

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Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, доходи держбюджету за 11 місяців 2018 року зросли на 118,662 мільярда гривень, або на 16,4%.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.