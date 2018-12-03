Нацбанк назвав ключові ризики фінсектора України
Національний банк визначив сім ключових довгострокових ризиків, притаманних фінансовому сектору України на даний час.
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Як йдеться в Стратегії макропруденційної політики, представленої в ході брифінгу в НБУ, у тому числі - коротка терміновість фондування банків, значний рівень доларизації банківського сектору, висока частка державного капіталу у банківському секторі, стрімке зростання споживчого кредитування, перетікання активів та операцій у небанківський фінсектор, висока концентрація кредитних ризиків, висока частка непрацюючих кредитів.
"Ми зосередимося на цих семи основних ризиках. Зрозуміло, цей перелік не вичерпно, і по мірі того, як буде відновлюватися економіка, розвиватися фінансова система, можуть виникати інші або похідні від цих ризиків, які ми будемо ідентифікувати і працювати над тим, щоб за допомогою наших інструментів, як макропруденційних, так і мікро, мінімізувати їх надалі", - зазначила в ході презентації стратегії перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
Згідно стратегії, серед можливих дій НБУ для мінімізації цих ризиків: підвищення вимог до ліквідності банків і оцінки кредитних ризиків, моніторинг виконання стратегій держбанками і виконання банками програм скорочення кредитування пов'язаних осіб
Крім того, регулятор може інформувати громадськість про концентрації кредитного портфеля банку та зобов'язати банк вибудувати ефективну роботу з проблемними кредитами.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією НБУ, Україна входить до трійки країн, які лідирують у світі за частотою системних банківських криз, і прямі втрати економіки нашої країни від останнього кризи 2014-2016 років становили майже 40% ВВП.