Золото подорожчало до максимуму з серпня 2014 року

Вартість золота зростає, оновивши максимум з серпня минулого року, на новинах із Греції про перемогу опозиційної Коаліції радикальних лівих "Сіріза" на позачергових парламентських виборах, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вранці вартість золота зростала до 1293,10 долара за тройську унцію з 1292,6 на попереднє закриття. При цьому раніше вона сягала 1299,31 долара за тройську унцію - максимуму з серпня 2014 року.

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Опозиційна Коаліція радикальних лівих "Сіріза" на момент підрахунку 90% голосів отримала 36,32% і 149 з 300 мандатів. Голова "Сіріза" Алексіс Ціпрас пообіцяв виборцям змінити всю політику в країні і переглянути відносини з кредиторами. Він також виступив проти умов Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду щодо виведення Греції з кризи.

"Результат виборів в Греції викликає побоювання щодо виходу країни з єврозони, збільшуючи невизначеність на ринку і, відповідно, попит на золото в короткостроковій перспективі", - заявив агентству Bloomberg аналітик Сінда Futures Co. Лу Цзе.

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Вплив на зростання вартості золота також мало рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ) розпочати у березні цього року розширену програму кількісного пом'якшення. Регулятор має намір викуповувати облігації на 60 млрд євро щомісяця до вересня 2016 року, поки не побачить наближення рівня інфляції до цільового показника в 2% у середньостроковій перспективі.

Після оголошення рішення європейського Центробанку вартість золота піднімалася до 1307,62 долара за тройську унцію, максимуму з 15 серпня 2014 року.