У вівторок в Україні подешевшають долар та євро

Офіційний курс НБУ на 4 грудня: 100 USD – 2817,2738 гривні; 100 EUR – 3192,5347 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2817,2738 (3 грудня – 2822,2764)

100 EUR – 3192,5347 (3 грудня – 3205,8238)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,14/28,16 гривні/долар.

Поточні котирування на 4 копійки вище рівня закриття попередніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,94/32,96 гривні/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,1767 гривні/долар.