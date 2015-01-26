Російський рубль падає через побоювання нових санкцій

Курс євро на Московській біржі, вартість якого на відкритті зросла більш ніж на 50 коп., продовжує зростати. До 11:00 мск курс євро перевалив за позначку 74 руб.

На максимумі курс євро досяг позначки 74,026 руб., що на 1,931 руб. вище рівня закриття торгів 23 січня. Одночасно з цим курс долара зріс до 65,9 руб., що на 1,66 руб. вище рівня закриття п'ятничних торгів.

Зниження курсу рубля пов'язують із загостренням ситуації в Україні та заявами західних лідерів про можливе посилення введених санкцій проти Росії, пише РБК.

Президент США Барак Обама напередодні заявив, що США продовжать посилювати економічний тиск на Росію за її дії в Україні. «Ми продовжимо обраний раніше курс, спрямований на посилення тиску на Росію. Я розгляну всі доступні нам додаткові опції, за винятком військового протистояння, для вирішення цієї проблеми», - сказав він.

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Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2015 року в ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE опускалася до позначки $47,85/бар., що майже на 2% нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

До 11:10 мск курс долара на Московській біржі становив 65,7115 руб., що на 1,472 руб. вище рівня вчорашнього закриття, курс євро - 73,7595 руб., що на 1,6645 руб. вище рівня закриття торгів 23 січня.

Офіційний курс долара США до рубля, встановлений Банком Росії з 24 січня 2015 року, становить 63,393 руб./дол., курс євро - 71,9067 руб./євро.