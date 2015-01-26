Європейський центробанк не виключає списання боргів Греції, але брати участь у цьому не буде

Європейський центробанк (ЄЦБ), з урахуванням перемоги на виборах в Греції коаліції радикальних лівих сил СІРІЗА, не виключає можливості полегшення боргового тягаря цієї країни, однак підкреслює, що сам брати участь у цьому не буде, передає DW.

"Питання про те, чи потребує Греція списання боргів, повинен приймати не ЄЦБ, це має бути політичне рішення", - сказав член правління ЄЦБ Бенуа Кер в інтерв'ю газеті Handelsblatt, оприлюдненому в понеділок, 26 січня.

Читайте такожРезультати виборів в Греції посилять економічну нестабільність у Європі - КемеронОдночасно він підкреслив, що з чисто юридичних причин ЄЦБ не може схвалити такий формат списання боргів, при якому будуть задіяні грецькі облігації, що знаходяться в його розпорядженні.

Щодо запланованої ЄЦБ програми масштабної скупки держоблігацій і цінних паперів Бенуа Кер висловив думку, що "в короткостроковому плані це стимулює зростання і створення нових робочих місць, і тим самим допоможе здійснити нашу мету - забезпечити цінову стабільність".

Читайте такожЗМІ: У Німеччині допускають вихід Греції з єврозониПри цьому він відзначив нагальну необхідність того, щоб уряди європейських країн провели структурні реформи і консолідували бюджети, щоб гарантувати довгострокове економічне зростання і створення робочих місць.