Венесуела хоче торгувати золотом, незважаючи на санкції

Президент Венесуели також зазначив готовність Каракаса до турецьких інвестицій в нафтову, гірничодобувну та туристичну галузі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в понеділок заявив, що його країна має право вивозити золото, незважаючи на санкції з боку США.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Венесуела і Туреччина мають суверенні та відкриті економіки, і золото є їх частиною. Ми продовжимо торгувати і продавати золото, і ніхто нам не завадить. Те, що виробляє Венесуела, вона має право продавати в світі", - підкреслив Мадуро.

Президент Венесуели також зазначив, що його країна готова до турецьких інвестицій "в нафтову, переробну, нафтохімічну, гірничодобувну та туристичну області".

Раніше президент Туреччини заявив, що Анкара готова надати економічну допомогу Каракасу.

Президент США Дональд Трамп 1 листопада розпорядився ввести санкції, покликані блокувати операції Венесуели з її золотим запасом. Сполучені Штати мають намір перешкодити владі латиноамериканської країни розкрадати багатство Венесуели і завдавати шкоди інфраструктурі та екології країни шляхом безгосподарного управління. У зв'язку з цим Вашингтон забороняє американцям здійснювати операції в секторі золотодобування Венесуели.

Боліваріанська Республіка в останні роки через неефективне управління переживає гостру кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. Згідно з даними парламенту, інфляція з січня по жовтень цього року становила близько 287 000%, а в річному обчисленні зростання цін перевищив 833 000%. МВФ прогнозує, що до кінця року інфляція може сягнути 1 мільйон відсотків. Дані ЦБ Венесуели про рівень інфляції не публікуються вже кілька років. Управління верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції повідомили, що кількість біженців і мігрантів з Венесуели в світі сягнула 3 мільйонів осіб. Уряд Венесуели не визнає існування в країні гуманітарної кризи.