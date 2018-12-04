"Укрсоцбанк" оскаржить у суді рішення НБУ про штраф за ризикову діяльність

НБУ за результатами перевірок у листопаді оштрафував "Укрсоцбанк" на 30,45 мільйона гривень за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 мільярд гривень на підставі документів з ознаками фіктивності.

"Укрсоцбанк" заявив про категоричну незгоду з висунутими Національним банком України (НБУ) звинуваченнями у веденні ризикової діяльності, у зв'язку з чим має намір оскаржити в судовому порядку рішення регулятора про накладення штрафу у розмірі 30,45 мільйона гривень.

Читайте такожМінфін позбавляє "Укрсоцбанк" статусу первинного дилера ОВДП

Зокрема, згідно з повідомленням "Укрсоцбанку", всі зазначені НБУ випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно ще задовго до перевірки регулятора, і в більшості з них банк відмовив клієнтам в обслуговуванні.

"У зв'язку з тим, що Національний банк України при винесенні рішення про накладення штрафу в розмірі 30,45 мільйона гривень за видачу більше 1 мільярда гривень готівки без належної перевірки операцій клієнтів - УНІАН) за результатами перевірки не взяв до уваги пояснення та заперечення, банк буде оскаржувати рішення регулятора в судових інстанціях", – підкреслили в прес-службі.

Також повідомляється, що в період з 14 лютого по 8 травня поточного року Нацбанк проводив планову інспекційну перевірку в "Укрсоцбанку" з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства за період діяльності з 2015 по 2017 роки, з яких період за жовтень 2016 року припадає на контроль попереднього акціонера – міжнародної банківської групи UniCredit Group.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в листопаді цього року оштрафував "Укрсоцбанк" на 30,45 мільйона гривень за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 мільярд гривень на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів з рахунків клієнтів.

У січні 2016 року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє "Альфа-Банком", підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій "Укрсоцбанку", а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.