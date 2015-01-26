Гонтарева заявила про знищення корупції в Нацбанку

Запобігання корупції в державних органах залежить виключно від їх керівництва, і відтепер про корупцію в Національному банку не може бути й мови, повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої на українському сніданку в Давосі.

Голова НБУ заявила, що запобігання корупції у державних органах залежить виключно від їх керівництва, і поділилася власним досвідом на прикладі реформування Національного банку: як визначалися слабкі місця, трансформувалися організаційні процеси, посилювалися перевірки і тепер здійснюється постійний нагляд.

«Відтепер про корупцію в Національному банку і мові бути не може, але, звичайно, започатковані перетворення потрібно розповсюджувати на нижчі рівні - підрозділи закупівель і логістики», - сказала Гонтарева, пояснюючи, що йдеться про основні бізнес-процеси.

Голова НБУ наголосила, що боротьба з корупцією - не таке складне завдання для влади, і сьогодні відновленню економіки України найбільше заважає війна, дестабілізуючи ситуацію, створюючи паніку серед бізнесу і населення.

Читайте такожПорошенко заявив, що причина бідності більшості українців - корумпованість чиновників

Як повідомляв УНІАН, викорінення корупції є основною проблемою української економіки, на думку найбільших кредиторів України, включаючи МВФ, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку.

За інформацією міністра фінансів України Наталії Яресько, переговори з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, непрості, оскільки фонд очікує від української влади оптимізації соціальних витрат і реальних результатів у боротьбі з корупцією.

У жовтні минулого року Верховна Рада прийняла, а президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про Національне антикорупційне бюро України». Закон передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, здійсненим вищими посадовцями, які є загрозою національній безпеці.