Гонтарева заявила про знищення корупції в Нацбанку
«Відтепер про корупцію в Національному банку і мови бути не може, але, звичайно, розпочаті перетворення потрібно поширювати на нижчі рівні - підрозділи закупівель і логістики», - сказала Гонтарєва
Запобігання корупції в державних органах залежить виключно від їх керівництва, і відтепер про корупцію в Національному банку не може бути й мови, повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої на українському сніданку в Давосі.
Голова НБУ заявила, що запобігання корупції у державних органах залежить виключно від їх керівництва, і поділилася власним досвідом на прикладі реформування Національного банку: як визначалися слабкі місця, трансформувалися організаційні процеси, посилювалися перевірки і тепер здійснюється постійний нагляд.
«Відтепер про корупцію в Національному банку і мові бути не може, але, звичайно, започатковані перетворення потрібно розповсюджувати на нижчі рівні - підрозділи закупівель і логістики», - сказала Гонтарева, пояснюючи, що йдеться про основні бізнес-процеси.
Голова НБУ наголосила, що боротьба з корупцією - не таке складне завдання для влади, і сьогодні відновленню економіки України найбільше заважає війна, дестабілізуючи ситуацію, створюючи паніку серед бізнесу і населення.
Читайте такожПорошенко заявив, що причина бідності більшості українців - корумпованість чиновників
Як повідомляв УНІАН, викорінення корупції є основною проблемою української економіки, на думку найбільших кредиторів України, включаючи МВФ, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку.
За інформацією міністра фінансів України Наталії Яресько, переговори з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, непрості, оскільки фонд очікує від української влади оптимізації соціальних витрат і реальних результатів у боротьбі з корупцією.
У жовтні минулого року Верховна Рада прийняла, а президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про Національне антикорупційне бюро України». Закон передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, здійсненим вищими посадовцями, які є загрозою національній безпеці.