Україна виплатила $120 млн за єврооблігаціями

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за 5-річними облігаціями зовнішньої державної позики 2012 року випуску на суму 120,250 млн дол. США, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, виплату купону проведено за облігаціями зовнішньої державної позики на 2,6 млрд дол. США, випущеними в 2012 році за ставкою 9,25% річних із погашенням у 2017 році.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні та зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - із 2014 по 2018 роки.

У 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. фінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх зобов'язань. У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних до виплати, становитиме близько 11 млрд дол.

Для встановлення довгострокового партнерства з Міжнародним валютним фондом український уряд звернувся із запитом до фонду про програму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), аби забезпечити довгострокову підтримку України протягом наступних чотирьох років. Переговори з фондом планується завершити до 30 січня.