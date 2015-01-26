Нацбанк сьогодні продавав банкам долари вже по 15,80 грн

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,8000 грн за 1 долар», - сказано в повідомленні.

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За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 11,1 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,7953 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 23 січня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7737 грн/дол.

Також повідомлялося, що у п'ятницю, 23 січня, Нацбанк вирішив знизити офіційний курс гривні.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

Від 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продаваної валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол.