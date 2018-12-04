Цьогоріч більшість українських банків отримали прибуток

При цьому найкращі показники прибутку у "Приватбанку", "Райффайзен Банку Аваль" та "Укрсиббанку".

В Україні більшість працюючих на 1 листопада банків (64 із 79) за підсумками січня-жовтня поточного року отримали прибуток.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, найбільші показники прибутку у "Приватбанку" (7,068 мільярда гривень), "Райффайзен Банку Аваль" (4,529 мільярда гривень), "Укрсиббанку" (2,153 мільярда гривень), "ОТП Банку" (1,796 мільярда гривень), ПУМБ (1,672 мільярда гривень).

Найбільший збиток за цей період отримали "Ощадбанк" (6,971 мільярда гривень), "ВТБ Банк" (1,855 мільярда гривень), "Промінвестбанк" (722 мільйони гривень), "Укрсоцбанк" (578 мільйонів гривень), "Банк Кредит Дніпро" (474 мільйони гривень).

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-жовтень 2018 року отримали 14,827 мільярда гривень прибутку, що в 7 разів більше показника за аналогічний період попереднього року у розмірі 2,154 мільярда гривень.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.