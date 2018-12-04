Українські банки збільшили частку проблемних кредитів до 666 мільярдів гривень

Обсяг таких кредитів на початок листопада зріс до 666 мільярдів гривень.

Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі за жовтень 2018 року зросла до 54,56% з 54,31% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок листопада зріс до 666,3 мільярда гривень з 662,8 мільярда гривень на початок жовтня.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярдів гривень.