Українські банки збільшили частку проблемних кредитів до 666 мільярдів гривень
13:50, 04 грудня 2018Фінанси
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Обсяг таких кредитів на початок листопада зріс до 666 мільярдів гривень.
Ілюстрація REUTERS
Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі за жовтень 2018 року зросла до 54,56% з 54,31% місяцем раніше.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок листопада зріс до 666,3 мільярда гривень з 662,8 мільярда гривень на початок жовтня.
Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярдів гривень.
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