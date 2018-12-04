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Українські банки збільшили частку проблемних кредитів до 666 мільярдів гривень

13:50, 04 грудня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок листопада зріс до 666,3 мільярда гривень з 662,8 мільярда гривень на початок жовтня.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярдів гривень.

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Теги: #банківська система#проблемні кредити