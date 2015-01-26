Фонд гарантування почав ліквідацію банку Клименка

Згідно з повідомленням, процедура ліквідації банку буде відбуватися до 22 січня 2016 року включно. Уповноваженою особою на ліквідацію банку призначений Юрій Джус.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 25 вересня ввів тимчасову адміністрацію в «Грін Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

За інформацією НБУ, банк здійснював ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів.

У липні Генеральна прокуратура України назвала банк підконтрольним колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку і перевіряла його причетність до фінансування тероризму і сепаратизму на Сході.

«Грін Банк» (раніше «Банк «Олімпійська Україна») заснований в 1992 році і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті НБУ, основним власником банку є українська компанія «Туаз», якій належить 24,3903% акцій банку.

Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендував Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний «Експобанк».

Згідно з повідомленням, фонд вважає ліквідацію банку та відшкодування вкладникам коштів за рахунок Фонду гарантування найменш витратним способом виведення банку з ринку.

«Фонд звернувся до Національного банку України з пропозицією відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Експобанк», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 23 січня будуть припинені виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку через установи банку «Михайлівський», при цьому Фонд уточнює, що виплати будуть поновлені не пізніше ніж через сім днів з моменту прийняття рішення про ліквідацію банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 вересня ввів тимчасову адміністрацію в «Експобанк».

Довідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, у банку відсутні акціонери, що володіють більше 10% акцій.