Експерт озвучила втрати бюджету від нелегального грального бізнесу, видобутку бурштину та вирубки лісу

Бюджет України щорічно втрачає на цьому $400 мільйонів, і це досить стримані оцінки.

Щорічні бюджетні втрати України від нелегального грального бізнесу, видобутку бурштину та вирубки лісу становлять 400 мільйонів доларів на рік, заявила під час прес-конференції заступник виконавчого директора "Центру економічної стратегії" Марія Репко.

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"Від цих трьох галузей бюджет міг би отримувати щорічно додатково приблизно 400 мільйонів доларів. Це дуже консервативна оцінка. Ми спеціально намагалися не додавати до неї надмірні очікування", - сказала вона.

За словами Репко, кілька років тому щорічний оборот грального бізнесу в Україні оцінювався в 40 мільярдів гривень. Якщо допустити, що цей ринок збільшувався пропорційно зі зростанням ВВП, то в цілому щорічно бюджет недоотримує податків від цього бізнесу до 10 мільярдів гривень.

Що стосується бурштину, то офіційно його видобуток становить 2,5 тонни на рік, тоді як неофіційно - 70-350 тонн.

"Офіційна ціна українського бурштину набагато нижча, ніж ціна в Польщі. У Польщі кілограм бурштину коштує 1600 доларів. Якщо цю ціну застосувати до українського обсягом нелегального видобутку, то обсяг ринку становитиме від 100 до 500 мільйонів доларів. Податки з цього ринку стягувати майже неможливо, тому що це "чорні" артілі, копачі і один дуже проблемний регіон. Тому ми оцінюємо додаткові бюджетні доходи від цього бізнесу на невисокому рівні - до 2,5 мільйона доларів на рік", - зазначила експерт.

Також вона додала, що дослідження британської компанії показало, що обсяг незаконної вирубки лісу в Україні становить 1,2 мільйона кубометрів на рік, тому сума недоотриманих бюджетних коштів становить 57 мільйонів доларів, не враховуючи шкоди для екології.

Як повідомляв УНІАН, експерти оцінюють щорічні бюджетні втрати України від тіньової зайнятості в розмірі 6 мільярдів доларів.