США можуть відключити Росію від системи SWIFT

Водночас, президент США Барак Обама вчора пригрозив Росії посиленням санкцій. Він звинуватив у загостренні ситуації "підтримуваних Росією сепаратистів із російським устаткуванням, фінансуванням, російської підготовкою та російськими військами" і додав, що США продовжать чинити економічний тиск на Росію", передає КоммерсантЪ.

Джерело видання, близьке до Держдепу, не виключило, що справа дійде до відключення Росії від системи SWIFT. "Це було б дуже болісно (для РФ.- ред.)",- сказав він, нагадавши, що такі заходи вже приймалися щодо Ірану. Причому співрозмовник видання висловив сумнів, що "європейці погодяться на такі заходи", додавши, що США можуть діяти і самостійно.

Однак на платіжному ринку, єдине, що можуть зробити США,- заборонити взаємодію через SWIFT американським і російським банкам безпосередньо, у формі директиви, або ж шляхом впливу на роботу операційного центру SWIFT у США, через який відбувається взаємодія американських банків із зарубіжними. Однак вплинути на роботу європейських банків, як і будь-яких інших поза США, з російськими по SWIFT США не можуть, оскільки ця взаємодія відбувається через непідконтрольні Америці операційні центри SWIFT в інших частинах світу.

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Інше джерело видання, близьке до Держдепу, уточнило підхід Вашингтона: "США будуть намагатися, як і раніше, просувати дипломатичне рішення, хоча це поки що не дало потрібного ефекту. Але що стосується іншого шляху (санкцій.- ред.), наші можливості далеко не вичерпані. Той, хто думає інакше,- помиляється!".

Якщо після нещодавніх вибухів у Волновасі та Донецьку, коли загинули десятки мирних жителів, включаючи дітей, спостерігачі від ОБСЄ не називали прямо винних, то подіям у Маріуполі вони дали однозначну оцінку: на їхню думку, житлові райони міста обстріляли зі сходу та північного сходу - з населених пунктів, непідконтрольних владі.

Проте у ЄС поки що немає єдиної думки щодо можливості вирішення конфлікту дипломатичним шляхом або введення нових санкцій на екстреному засіданні голів МЗС Євросоюзу 29 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що 24 січня вранці внаслідок обстрілу терористами Маріуполя із «Градів» загинули 15 осіб. Ще 46 отримали осколкові поранення, серед постраждалих 12-річна дівчинка. Снаряди влучили у місця масового скупчення людей - магазини і ринки. В основному, люди на момент влучання снарядів перебували на вулиці.

Також повідомлялося, що голова ВТБ прирівняв до війни відключення російських банків від системи SWIFT.