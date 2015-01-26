Канада пообіцяла Україні $52 млн на розвиток малого та середнього бізнесу

Канада готова виділити Україні 52 млн дол. на реалізацію проектів у сфері розвитку малого та середнього бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками зустрічі міністра Айвараса Абромавічуса з міністром міжнародної торгівлі Канади Едом Фастом.

Як підкреслили в прес-службі, йдеться про проекти, зокрема, в агросекторі – виробництві зерна та молочної продукції.

Крім того, під час зустрічі були досягнуті домовленості про прискорення реалізації зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.

«Сьогоднішня заява щодо прискорення переговорів про зону вільної торгівлі - це реалізація політичних домовленостей між прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером і президентом України Петром Порошенком, які були досягнуті під час його історичного візиту в Канаду в вересні минулого року», - йдеться в спільній заяві Абромавічус і Фаста, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно із заявою, договір про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною є всеосяжним. Крім того, міністри анонсували повноцінний раунд переговорів у Києві, який планується провести після технічної підготовчої роботи.

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Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Канади виділив Україні військово-технічну допомогу на суму 11 млн доларів США.

Також, згідно з програмою роботи уряду, до кінця 2015 року Україна та Канада планують провести переговори на експертному рівні з питань функціонування зони вільної торгівлі між двома країнами з тим, щоб така зона запрацювала до 2016 року.