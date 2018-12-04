Платники податків у листопаді отримали майже 14 мільярдів відшкодування ПДВ

Найбільшими отримувачами відшкодування ПДВ за вказаний період стали агрокомпанії.

Загальна сума відшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) суб'єктам підприємництва в Україні в листопаді цього року становить 13,647 мільярда гривень, повідомила Державна казначейська служба України.

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Найбільшими отримувачами відшкодування цього податку за зазначений період стали агрокомпанії "Кернел-Трейд" і "АДМ Трейдінг Україна", які отримали 1,35 мільярда гривень і 1,05 мільярда гривень, відповідно.

За даними Держказначейства, до п'ятірки найбільших одержувачів ПДВ у листопаді також увійшли: один з українських виробників металургійної продукції - Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що входить до групи "Метінвест", який отримав 759,5 мільйона гривень; один з найбільших зернотрейдерів України компанія "Нібулон" (740,98 мільйона гривень); меткомбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" (485,39 мільйона гривень). За ними слідують комбінат "Азовсталь" (473,41 мільйона гривень); "АТ Каргілл" (396,63 мільйона гривень) та інші підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба в 2017 року відшкодувала платникам податків 120 мільярдів гривень податку на додану вартість, що на 27,2% більше, ніж за 2016 рік.