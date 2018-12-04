Нацбанк назвав місто-лідер за кількістю платіжних карт

Київ є лідером в Україні за середньою кількістю активних платіжних карт - на одного киянина припадає дві активні карти.

Київ є лідером в Україні за середньою кількістю активних платіжних карт, оскільки на одного киянина припадає дві активні карти, що вдвічі вище за показник по країні.

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Як повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook, на одну тисячу населення в столиці припадає 17,8 pos-терміналів, в той час як по Україні цей показник становить 6,7 штук.

Також у столиці вища і частка безготівкових операцій з платіжними картками, яка становить близько 56% на тлі 44,3% в цілому по країні.

Відзначається, що в 2015 році Київ став п'ятим містом у світі, після Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго та Бухареста, де оплатити проїзд у метро можна безпосередньо на турнікеті банківською карткою.

Як повідомляв УНІАН, частка безготівкових операцій з платіжними картками в Україні за обсягом операцій за січень-вересень 2018 року зросла до 44,3% з 39,3% станом на початок року.