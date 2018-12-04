В Україні стало менше банків-порушників нормативів - НБУ

Більшість, або 54 з 79 працюючих банків, виконали всі нормативи НБУ в повній мірі.

В Україні 25 працюючих банків станом на 1 листопада 2018 року порушували нормативи Національного банку України, що на 1 фінустанову менше, ніж місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті НБУ, 4 банки порушили нормативи капіталу, 3 банки – нормативи ліквідності, 23 банки – нормативи кредитних ризиків, 8 банків – нормативи валютної позиції.

Згідно з наведеними даними, більшість, або 54 з 79 працюючих банків, виконали всі нормативи НБУ в повній мірі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 26 працюючих банків за станом на 1 жовтня порушували нормативи Національного банку України.